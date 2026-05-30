O pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, voltou a priorizar críticas contra o governo federal no combate ao crime organizado ao avaliar o anúncio dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Entre postagens nas redes sociais e entrevistas concedidas nesta sexta-feira (29), o ex-governador voltou a ignorar o debate relacionado à defesa da soberania nacional e possível interferência externa no país.\n“O que nós estamos assistindo hoje, em que o governo vive com essa tese de que o que aconteceu vai colocar em risco a soberania brasileira. Essa conversa é de quem realmente nunca tratou, nunca teve coragem de ter um debate sobre o tema. Nós sabemos que esta situação já deveria ter sido resolvida mais cedo pelo próprio governo e não criar uma situação extremamente desconfortável”, afirmou Caiado durante palestra em reunião na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias). O evento teve como tema: “Segurança: devolver o Brasil aos brasileiros de bem”.