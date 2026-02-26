O governador Ronaldo Caiado (PSD) encaminhou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) veto a trechos do projeto de autoria do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), aprovado pelos deputados por unanimidade em 22 de dezembro. O texto, originalmente, buscou instituir o Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça Estadual, com objetivo de ampliar medidas de fiscalização e punição aos cartórios, mas uma emenda parlamentar incluiu a redução do valor cobrado em duas taxas.\nO veto enviado pelo Executivo atendeu recomendação do próprio Judiciário, que apontou em ofício do presidente Leandro Crispim, a “ausência de pertinência temática entre as citadas emendas parlamentares e o projeto de lei originalmente apresentado”. O relator da matéria na Comissão Mista, deputado Veter Martins (UB), adicionou ao texto duas emendas modificativas para diminuir a cobrança por consultas sobre protestos e cancelamentos, além de certidões e traslados.