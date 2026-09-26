O governador Ronaldo Caiado (PSD) cancelou as agendas de campanha que cumpriria neste sábado (26) após a morte do deputado estadual Amilton Filho (MDB). O parlamentar, que concorria à reeleição, sofreu um acidente de carro na madrugada de hoje nas proximidades de Cristalina, município no Entorno do Distrito Federal (DF).\nDe acordo com a assessoria do presidenciável, estavam previstas carreatas em Luziânia e Cristalina no período da manhã. À tarde, a agenda previa uma caminhada em Valparaíso de Goiás e, em seguida, um compromisso em Águas Lindas de Goiás.\nMenino de 2 anos morre ao bater a cabeça no para-brisa após carro colidir e tombar em Goiânia\nMotorista de caminhão morre em acidente na BR-153, em Hidrolina\nFAB encontra caixa-preta de helicóptero que caiu em Santa Catarina e matou o cantor Rick e outros 4