O governador Ronaldo Caiado (UB) comemorou nesta terça-feira (02) a oficialização do desembarque da federação União Progressista do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A composição de União Brasil e Progressistas anunciou a decisão de exigir a renúncia de cargos na administração por parte de filiados às duas siglas, sob pena de perderem funções de direção partidária e punições disciplinares.\nA definição já era defendida pelo governador, que antecipou a deliberação interna nas últimas duas semanas. A expectativa do goiano, no entanto, era de que o anúncio ocorresse já na convenção da federação, em 19 de agosto, o que não ocorreu. “É claramente isso o que eu tenho lutado durante todos esses meses. Político não tem como ter pé em duas canoas e tem que ter posição na vida”, apontou.