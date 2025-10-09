O governador Ronaldo Caiado (UB) aumentou o tom de críticas ao ministro do Turismo, Celso Sabino (UB-PA), nesta quarta-feira (8) e o caracterizou de “traidor” e “quinta coluna”, em expressão que define uma pessoa que colabora com o inimigo dentro do próprio grupo. As declarações ocorreram depois da reunião da Executiva Nacional do União Brasil, que decidiu pelo afastamento de Sabino das funções partidárias e encaminhou seu processo de expulsão ao Conselho de Ética da sigla.\n“Quinta coluna é aquele que presta informações ao inimigo e faz o que o inimigo manda. Ele não tem uma posição competente nem compatível com o nosso partido”, afirmou Caiado em coletiva, em Brasília, logo após a reunião da executiva.\nA decisão de afastar Sabino das atividades partidárias ocorreu após o encerramento do prazo de 24 horas dado pela cúpula para que os filiados nomeados em cargos no governo deixassem os postos “sob pena de prática de ato de infidelidade partidária”. Em princípio, a data limite para a exoneração era o dia 30 de setembro, determinada no início do mês passado, quando a federação União Progressista (UB e PP) anunciou a decisão pelo desembarque do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).