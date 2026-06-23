O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta segunda-feira que, se eleito presidente da República, enviará no primeiro dia de mandato pelo menos seis propostas de reforma ao Congresso, que incluem revisões ou novas mudanças em diversas áreas. Ele citou reformas política, administrativa e previdenciária, além de alterações de critérios para indicações a tribunais superiores, alterações em trechos da reforma tributária e “resgate” da trabalhista.\nEm evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, o pré-candidato do PSD ao Planalto foi questionado pela posição contrária à reforma tributária e minimizou a campanha que fez contra a proposta durante a tramitação no Congresso. “Muitas vezes tentam nos rotular. Eu já vivi isso. Diziam que eu era contra a reforma agrária, contra o meio ambiente. Na reforma tributária, precisamos entender que há áreas penalizadas. Eu gosto de estudar, e eu me debrucei sobre o texto. Eu fui pra Índia. Não é que seja contra a reforma tributária, mas é preciso ver aquilo que procede, avaliar todos os segmentos”, disse.