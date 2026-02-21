O governador Ronaldo Caiado (PSD) apontou que questões de viés familiar e empresarial teriam sido a principal motivação para a advogada Ana Paula Rezende, filha do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), ter decidido se filiar ao Partido Liberal (PL) e se lançar pré-candidata a vice-governadora na chapa do senador Wilder Morais (PL) ao Palácio das Esmeraldas.Caiado afirmou ter sido pego de surpresa com o anúncio nesta sexta-feira (20) e que, segundo sinalizações que recebeu, a decisão de Ana Paula teria sido estimulada por uma razão “não política”, mas “empresarial”, ligada ao marido da advogada, o empresário e sócio da FGR Construtora, Frederico Craveiro. Ao engrossar as críticas sobre a definição, o governador utilizou os termos “opção empresarial”, “comercial” e “mercantilista” para falar da migração partidária da filha de Iris.“O que me sinalizaram é que foi muito mais uma decisão empresarial - dentro daquilo que chegou até a mim como informação, ou seja, um acordo empresarial do esposo (de Ana Paula) com o Wilder, nessa parte de condomínios, essa área de ampliação dessas áreas de condomínio e tudo isso”, disse o governador, sem citar o nome do esposo da advogada. A fala foi feita em entrevista coletiva no início da noite desta sexta, no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), após a posse da desembargadora Laura Maria Ferreira Bueno. Na sequência, o governador disse também que era “inimaginável” pensar que uma pessoa “do histórico dela venha a denegrir a imagem do seu próprio pai” ao ir para o PL, partido que, nas palavras de Caiado, “dizia que não podia aceitar o Daniel (Vilela, vice-governador), porque ele é do MDB e o MDB é ligado ao PT”.Caiado utilizou o histórico de alianças de Iris com o PT nas gestões da Prefeitura de Goiânia para fazer mais críticas à filha do ex-prefeito. “Então, quer dizer, ela está indo para ser vice de alguém que agride publicamente a história do seu próprio pai. Dizer, sinceramente, num primeiro momento, eu não entendi. Por isso que eu disse a você, foi muito mais um acordo empresarial do que um entendimento político. Porque se fosse prevalecer a parte política, isso não aconteceria”, completou o governador.Ainda nesse sentido, Caiado voltou a insistir no ponto de que o PL “renegou” o MDB, inclusive por relacioná-lo ao PT, para então novamente reforçar que o acordo foi “empresarial”. O governador rememorou tentativas frustradas do passado para que Ana Paula saísse candidata pela base do governo à Prefeitura de Goiânia, em 2024, e à vice de Daniel nas eleições deste ano. Disse que “não consegue entender” a circunstância desta sexta e acha que “vai ficar muito difícil para (Ana Paula) explicar isso aos eleitores”.Pré-candidato a presidente da República, o governador comparou a situação com sua migração do União Brasil para o PSD, gabou-se de não ter “saído brigado com ninguém”, e reclamou de a decisão de Ana Paula não ter sido levada para discussão na executiva do MDB. “Eu saí respeitando a tese do União Brasil que não terá candidato a presidente da República e fui para um partido onde se tem a chance de eu ser candidato a presidente. Então, se ela é a vice-presidente do partido Cabe a ela levar a matéria em discussão na executiva”, disse Caiado.Acerca da fala de Ana Paula de que teria tentando falar com Caiado pela manhã para tratar da decisão, o governador alegou ter recebido uma ligação dela às 11h45 desta sexta, já depois do anúncio de filiação, segundo ele, e só teria visto a notificação da chamada perdida em seu celular quando embarcou no avião de Crixás para Goiânia, no fim da manhã. “Olha, eu posso dizer o seguinte: eu estava em Crixás de Goiás, já tinha saído uma nota dela e o telefone dela tocou às 11h45. Então não me ligou para discutir. Mas me ligou, provavelmente, para comunicar. Na hora que eu entrei no avião, voltando de Crixás para Goiânia, que eu corri lá a lista, tinha uma ligação dela, 11h45. O fato já havia acontecido”, disse Caiado. Questionado sobre como ficam as negociações de agora em diante em torno da pré-candidatura do deputado federal Gustavo Gayer (PL) ao Senado pela chapa governista, o governador apenas disse que continuará “trabalhando para ganhar as eleições” e que “não cabe a ele falar pelo PL”. “Suposições eu não posso fazer neste momento. Eu vou aguardar uma nota oficial do PL, até porque eu estive com o Flávio Bolsonaro e ele me disse diretamente do interesse dele em ter o Gayer como senador coligado dentro da nossa chapa. Então não cabe a mim discutir essa ação. Agora, o importante é como o mundo político vai interpretar. É isso que importa, porque o cidadão tem que ter coerência na sua fala”, declarou Caiado. MDBAo lamentar a saída de Ana Paula do MDB, classificando a decisão como “intempestiva”, e afirmar que a ida para o PL também lhe causou surpresa, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) falou das insistências feitas pelo partido e ele próprio nos últimos anos para que a advogada fosse lançada politicamente para cargos no Executivo, sempre respondidas, segundo Daniel, com dúvidas e incertezas sobre seu ingresso na vida política. “Ela foi extremamente prestigiada dentro do partido”, afirmou. Em contrapartida às razões apontadas por Caiado para a saída de Ana Paula, Daniel afirmou que a ida para o PL fora motivada pela falta de apoio, alegada pela advogada, para a conclusão das obras do Memorial Iris Rezende.“A grande razão por essa atitude dela é de imputar a mim a situação de não cometer uma ilegalidade de utilizar recursos públicos para poder construir o Memorial Iris Rezende - algo que, do ponto de vista pessoal e político, eu teria a maior das boas vontades, o maior desejo de poder oferecer isso àquele que foi o maior líder político do meu partido. Mas a lei impede isso. Não se pode utilizar recursos públicos para fazer um memorial particular”, destacou Daniel.E ainda completou: “E esse foi o fato que levou a ela ter esse comportamento, a tomar essa atitude, a fazer reclamações públicas em relação a mim e ao partido, sem levar em consideração a ilegalidade.”O vice-governador também afirmou esperar que Ana Paula dispute as eleições, porque “o que prevalece é a democracia”. Mas por outro lado, ele rebateu as falas que a advogada fez pela manhã em que disse que teria saído do MDB porque a sigla havia “fechado as portas” para seus projetos. “Como que uma vice-presidente do partido, que iria assumir o partido daqui a 40 dias, tem a condição de dizer que o partido fechou as portas? (...) Infelizmente, muita coisa vai se falar, muita coisa de forma genérica, que as portas foram fechadas, mas a gente sabe que, no fundo, é algo muito pequeno para uma reação, uma atitude intempestiva, como foi essa tomada por ela.”Daniel ainda disse que ao longo do dia recebeu manifestações de correligionários de todo o Estado “incrédulos” com a saída de Ana Paula, mas que conforme seu “feeling” do partido, a percepção é de o apoio ao projeto governista na corrida pelo Palácio das Esmeraldas é “absolutamente majoritário”, mas despistou sobre o avanço das tratativas para composição de sua vice nas eleições este ano. “A gente vai continuar conversando, dialogando, a gente entende que é uma conjuntura que exige um pouco mais de tempo, uma proximidade maior das convenções para que a gente tome essa decisão”, afirmou.