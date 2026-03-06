O governador Ronaldo Caiado (PSD) comemorou nesta quinta-feira (5) a aprovação pela Câmara dos Deputados, por ampla maioria, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Depois de politização do tema e campanha contra a matéria, apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Caiado defendeu que o texto alterado representa “resultado maravilhoso”.\n“Foi um resultado assim, essa madrugada foi um resultado maravilhoso. Só temos que comemorar essa vitória de hoje”, afirmou Caiado.\nA PEC contou com a unanimidade favorável de todos os 17 deputados federais da bancada goiana, depois das mudanças realizadas pelo relator, Mendonça Filho (UB/PE). A matéria prevê redesenhar a segurança pública e o combate ao crime organizado no país, mas sofreu críticas de governadores por retirar autonomia dos estados, que atualmente têm prerrogativa constitucional para tratar do tema.