O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), confirmou, nesta segunda-feira (20), que teve reunião na semana passada com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No dia 10, Moraes concedeu liminar contra duas leis estaduais que tratam da parceria do governo com o setor produtivo para execução de obras com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). Como consequência, seis intervenções foram suspensas.\n“Simplesmente levei meus argumentos e ele ficou de dar o parecer”, disse Caiado. Questionado se há expectativa de que uma nova decisão derrube os efeitos da atual liminar, o governador não fez comentários e disse que aguardará o posicionamento do ministro no processo. “Não tem nada a comentar porque ele não comentou nada. Eu simplesmente agradeci. E vou aguardar a decisão”, disse Caiado ao POPULAR e à CBN Goiânia.