O governador Ronaldo Caiado (PSD) definiu nesta terça-feira (10) o lançamento de chapa ao Senado com quatro nomes, no encontro da base aliada marcado para este sábado (14), em Jaraguá. Além dos pleitos já definidos da primeira-dama Gracinha Caiado (UB), do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e do deputado federal Zacharias Calil (MDB), os governistas dividirão espaço com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy (PP).\n“Ele (Baldy) esteve comigo, me garantiu que ele mesmo será o candidato e que ele, no sábado, se pronunciará como candidato ao Senado pelo PP. Então, esse foi o encontro que nós dois tivemos aqui às vésperas de eu viajar para São Paulo”, contou Caiado em resposta ao POPULAR, logo depois do evento de lançamento da Temporada de Pesca Esportiva de 2026, em frente ao Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica.