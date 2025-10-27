O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), confirmou a escolha do advogado Augusto Ventura para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). A informação foi divulgada pelo próprio Ventura, neste domingo (26), em publicação nas redes sociais, em que também divulgou foto ao lado de Caiado.\n“Honrado em ser nomeado pelo governador Ronaldo Caiado, como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelo quinto constitucional da advocacia. Gratidão também ao TJ-GO à OAB-GO (Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás), pela confiança”.\nCaiado escolhe Ventura para o TJ-GO\nÚnica mulher a presidir o Tribunal Eleitoral de Goiás, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco anuncia aposentadoria\nNa publicação, ele recebeu cumprimentos do procurador-geral do Estado (PGE), Rafael Arruda, do presidente da OAB-GO, Rafael Lara, entre outras lideranças, e de futuros colegas do Judiciário goiano. O governo e o TJ-GO não fizeram publicações oficiais sobre o tema neste domingo.