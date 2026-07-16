Estacionado nas intenções de voto no primeiro turno da pesquisa Genial/Quaest para a Presidência da República desde fevereiro, com 4%, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta quarta-feira (15) que os eleitores estão focados neste momento nos nomes mais conhecidos e que a mudança no cenário virá com os debates da campanha eleitoral.\nO levantamento estimulado, realizado dos dias 10 a 13 de julho, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, com 40%, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 28%.\n“Até agora a política está muito polarizada entre um que tem o cargo de presidente e outro que tem o sobrenome do pai. Ou seja, ‘não gosto do Flávio, voto no Lula; não gosto do Lula, voto no Flávio’”, afirmou Caiado, em entrevista coletiva na Fecomércio em Curitiba (PR), onde teve encontro com lideranças empresariais nesta quarta.