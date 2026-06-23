O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, contrapôs nesta segunda-feira (22) o plano de governo apresentado pelo senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, na área de segurança pública, afirmando que é preciso ter “experiência prática, resultados, autoridade moral e coragem” para resolver os problemas do setor no País. A segurança dominou boa parte dos discursos de três presidenciáveis (além de Caiado e Flávio, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, do Novo) em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.\n“Operar no papel é uma maravilha, mas, e lá na mesa de cirurgia, se o médico não for bom?”, afirmou Caiado, que tem o setor como uma das principais bandeiras da pré-campanha, em entrevista coletiva. “Quem quiser aprender a fazer segurança no Brasil tem de tomar umas aulas em Goiás”, completou.