O governador Ronaldo Caiado (UB) classificou, nesta quinta-feira (9) como “estarrecedor” o fato de o diretório nacional do PT ter protocolado uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o modelo de parceria com a iniciativa privada usado pelo estado de Goiás para execução de obras com recursos do Fundeinfra, abastecido pela taxa do agro. Pré-candidato a presidente da República em 2026, Caiado fez discurso com críticas a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pretende disputar a reeleição.\nO foco da ADI é a parceria entre a administração estadual e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), sem licitação, para que a associação civil seja responsável pela gestão de obras em rodovias. Caiado alegou que a ação também é relacionada ao Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora).