O governador Ronaldo Caiado (UB) reagiu nesta sexta-feira (24) contra declarações em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentou culpar os usuários de drogas e afirmou que os traficantes seriam “vítimas”. Em esforço para viabilizar a própria pré-candidatura à Presidência da República, Caiado retomou críticas ao petista.\n“Eu nunca me enganei com o Lula. Eu sempre disse que o Lula e o PT sempre foram coniventes com o narcotráfico. Está aí a prova. Esse pronunciamento não é de um presidente da República. É exatamente de um chefe de uma facção criminosa. Veja a gravidade e a extensão dessa fala”, apontou o governador.\nLula afirmou nesta sexta-feira que os traficantes de drogas “são vítimas de usuários também”, ao comentar a ofensiva dos Estados Unidos contra o narcotráfico no exterior, especialmente na Colômbia. Desde o início do ano, o governo de Donald Trump definiu vários cartéis como organizações terroristas e, mais recentemente, promoveu ataques letais a embarcações no Caribe e no Pacífico.