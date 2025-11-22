-Caiado critica prisão de Bolsonaro (1.3340538)\nO governador Ronaldo Caiado (UB) se pronunciou sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (22), Caiado afirmou que o episódio se trata de "mais um triste capítulo da vida política nacional" (assista acima).\nAlém de manifestar solidariedade a Bolsonaro e à família dele, Caiado ainda disse acreditar que a decisão será revisada.\nO processo ao qual ele está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar. A suposição de uma fuga a partir de uma vigília é algo tão improvável quanto a suposição da derrubada do Estado Democrático de Direito promovida por um bando de baderneiros. Acredito e torço por uma revisão rápida desta decisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. É o mais correto", expressou o governador.