O ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) voltou a reagir à possibilidade de um novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil com novas críticas à medida e à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O goiano e o petista devem ser adversários na eleição deste ano.\nCaiado disse que é contrário a qualquer penalização com ampliação de tarifas. O ex-governador apontou ainda que também é preciso reconhecer “a falta de governo”. Caiado fez críticas à atuação do Itamaraty (como é conhecido o Ministério das Relações Exteriores), alegando que o órgão federal atua de forma mais ideológica do que com políticas de estado.\nCaiado argumentou que a investigação que levou à sinalização do novo tarifaço tem período de dois anos e apontou “omissão” do governo federal neste período. O ex-governador argumentou que o cenário não é “decorrência da ida de uma pessoa” aos EUA. Lula e o senador Flávio Bolsonaro estiveram nos EUA no mês passado e participaram de reuniões com Donald Trump, o que contribuiu para uma disputa de narrativas sobre a responsabilização da possibilidade de novas tarifas. Para Caiado, os dois foram atingidos pelo caso.