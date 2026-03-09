Os servidores públicos estaduais terão um final de semana prolongado neste mês por causa da realização do Grande Prêmio de Motovelocidade (MotoGP), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. O dia do evento, próximo dia 20, uma sexta-feira, será ponto facultativo para as repartições públicas do Poder Executivo estadual.\nA suspensão do expediente nessa data, porém, vale apenas para o serviço público estadual. O decreto foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado e publicado no Diário Oficial na sexta-feira (6).\nMotoGP: autódromo de Goiânia recebe últimos ajustes e mira mais categorias\nMotoGP em Goiânia terá 8 linhas de ônibus especiais\nMotoGP em Goiânia: quatro setores do autódromo estão com ingressos esgotados\nSegundo o documento, o objetivo é facilitar a mobilidade e a organização da cidade durante o evento de repercussão internacional. O texto ressalta que o ponto facultativo não se aplica a órgãos e entidades que desempenham atividades indispensáveis ao interesse público.