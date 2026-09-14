Após três dias internado para tratar uma pneumonia, o candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD), 76, deixou neste domingo (13) o Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo. Na saída, disse que participará nesta segunda-feira (14) de um “debate paralelo” entre os presidenciáveis.\nMarcado para as 20h, o encontro será realizado em São Paulo e promovido pela MathiasTV, canal no YouTube. As assessorias de Caiado, Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) confirmaram a participação dos candidatos.\nSegundo Caiado, Augusto Cury (Avante) também foi convidado, mas a participação ainda não foi confirmada.\nCaiado faz vídeo para mostrar recuperação em hospital e brinca: 'Sou galo de terreiro'\nCaiado é diagnosticado com pneumonia, diz boletim médico\nCaiado é internado em hospital de São Paulo