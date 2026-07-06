O pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, rejeitou, neste domingo (5), a possibilidade de explorar politicamente o recente racha da família Bolsonaro para alavancar seu nome na disputa pelo Palácio do Planalto. Ao mesmo tempo, no entanto, o goiano elevou o tom contra a pré-campanha presidencial do PL, cuja cabeça de chapa é o senador Flávio Bolsonaro (RJ), definindo-a como “totalmente desestabilizada”.\n“Não, de maneira nenhuma. Eu brigo para poder transformar Goiás no melhor Estado do País, na melhor segurança. Eu brigo como candidato à Presidência da República para dar a melhor educação para o povo brasileiro, resgatar o equilíbrio fiscal, fazer com que as pessoas possam produzir neste País. Eu não vou entrar nesses problemas familiares. Eu discuto a política na altivez da política, na política de conteúdo”, afirmou o ex-governador de Goiás.