O pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (PSD), foi evasivo sobre a articulação interna no partido para que o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, seja o nome escolhido para a candidatura a vice, ao lado do ex-governador goiano. Caiado desconversou sobre a definição de qualquer nome até o período próximo às convenções partidárias, que ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto.\nAté lá, o pré-candidato pretende focar na estruturação de palanques regional nos estados. “Olha, eu não vou fazer avaliação de nome, até porque isso só vai ser tratado no período pré da convenção, em julho. Eu não vou especular sobre um assunto, porque eu tenho que focar naquilo que eu estou fazendo”, afirmou o ex-governador, em referência à sequência de agendas realizadas na última semana, encerrada com compromissos políticos no Paraná e no Rio Grande do Sul.