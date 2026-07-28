O candidato à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), acumula promessas polêmicas em busca de protagonismo no debate nacional ao longo da pré-campanha, desde o lançamento do projeto ainda em abril de 2025. Confirmado para a disputa na convenção nacional do partido no último domingo (26), o goiano usou os primeiros discursos como presidenciável para retomar a defesa de “tolerância zero” em diferentes aspectos da segurança pública, com estratégia focada no debate ideológico e no convencimento dos eleitores de direita.\nPara especialistas ouvidos pelo POPULAR, a plataforma predominante voltada à de segurança pública tem capacidade de ampliar a mobilização em torno da campanha, principalmente junto ao público ainda dominado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, consequentemente, da candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com os cientistas políticos, Caiado tem conseguido driblar os apontamentos de inconstitucionalidades das promessas com o argumento de que terá ferramentas para exercer o presidencialismo, caso seja eleito.