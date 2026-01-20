Ao apresentar, nesta segunda-feira (19), balanço dos indicadores criminais de Goiás em 2025, o governador Ronaldo Caiado (UB) voltou a adotar o tom de despedida do governo estadual. Apontando para sua sucessão no Palácio das Esmeraldas, disse que na “idade em que se encontra” tem se importado em “fazer escola” e “deixar um legado”, enfatizando que a gestão a ser assumida pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB) será de “continuidade”.\n“Nesse último ano, ele (Daniel) governou muito mais do que eu aqui nessas ações diretas de governo diante de tantos eventos nacionais que eu tive de participar. E, com isso, ele se integrou na realidade do dia a dia do governo”, afirmou o governador no discurso.\nPré-candidato à Presidência da República, Caiado deve renunciar ao mandato de governador para disputar as eleições deste ano até o dia 4 de abril, data em que se encerra o período de desincompatibilização, conforme as regras eleitorais. Contudo, ele afirmou que pretende passar o governo para Daniel já no dia 31 de março.