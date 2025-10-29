-Vídeo Caiado parabeniza operação no Rio (1.3329914)\nO governador Ronaldo Caiado colocou tropas da segurança pública de Goiás à disposição do governador do Rio de Janeiro após a operação que terminou com dezenas de mortos em favelas cariocas. A informação foi divulgada ao comentarista da Globo Gerson Camarotti.\nEm postagem nas redes sociais na noite de terça-feira (28), Caiado já tinha parabenizado o governador Cláudio Castro pela operação.\nQuero me solidarizar com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Parabéns. Essa posição, essa decisão de enfrentar o crime recebe o aplauso hoje do Brasil. [...] A vocês todos, forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, meus cumprimentos. Receba também o apoio de todas as forças de segurança do estado de Goiás”, disse.\nCaiado parabeniza megaoperação policial de Cláudio Castro no RJ