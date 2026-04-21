Pré-candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado declarou ser a favor do projeto de lei que criminaliza a misoginia, aprovado mês passado pelo Senado Federal e que será debatido e votado pela Câmara dos Deputados. "Estou 100% de acordo. Não tenho nenhuma reparação a fazer à extensão disso", disse ele à Folha de S.Paulo nesta segunda-feira (20).\nNo fim de semana, reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que o projeto de lei tem aval de Lula (PT), ressalvas de Flávio Bolsonaro (PL) e que Caiado não vinha se manifestando a respeito.\nAo longo da última semana, a reportagem procurou as pré-campanhas dos três, além de Romeu Zema (Novo-MG), para saber o posicionamento deles a respeito do PL da Misoginia. Dos quatro, apenas a equipe de Caiado não havia respondido à Folha de S.Paulo, argumentando ainda estar estruturando a pré-campanha.