O governador Ronaldo Caiado (PSD) voltou a defender o exercício do presidencialismo como forma de combater a crise institucional entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, caso seja eleito presidente da República. O pré-candidato afirmou que não seria “uma banana” no cargo, em resposta a questionamento do ex-ministro da Saúde no governo Jair Bolsonaro (PL), Marcelo Queiroga.\nO goiano participou nesta segunda-feira (9) do evento “Diálogos da Saúde”, promovido pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (Sindhosp). A organização reúne pré-candidatos ao Palácio do Planalto para discutir políticas públicas na área da saúde. Além de Queiroga, o encontro contou com a presença de outro ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, além do presidente do PSD, Gilberto Kassab.