O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) espera “bom senso” do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD), no processo de definição de uma possível candidatura nas eleições de outubro. Ativo nas articulações para a composição da base aliada ao governador Daniel Vilela (MDB), o pré-candidato à Presidência da República conta ao POPULAR que, em nenhum momento, foi comunicado da nova intenção de Mendanha entrar na disputa ao Senado, mas garantiu que o aliado tem “autonomia” para se lançar junto dos outros quatro nomes já confirmados pelo grupo governista.\nO ex-governador ainda diz não acreditar na possibilidade, aventada nos bastidores nas últimas semanas, de que Mendanha poderia trilhar novamente um caminho independente na oposição, até com eventual candidatura ao governo estadual. “Eu não enxergo isso. Até porque ele só tem um ambiente político dentro da nossa estrutura no estado de Goiás”, considera.