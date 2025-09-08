O governador Ronaldo Caiado (UB) se ausentou neste domingo (7) de manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é réu por golpe de Estado, e em ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar da decisão de não comparecer aos atos, Caiado politizou o discurso ao fim do desfile cívico-militar do Dia da Independência e voltou a defender a anistia geral aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 e na tentativa de golpe, em 2022.\nEm rápida declaração à imprensa após o evento na Avenida Tocantins, em Goiânia, o governador disse que desconhece proposta alternativa de anistia que não inclua Bolsonaro. “Não posso comentar se eu não sei o texto”, afirmou. A possibilidade tem sido articulada em Brasília pelo presidente do Senado e correligionário de Caiado, Davi Alcolumbre (UB-AP), em contato com o Palácio do Planalto.