Com agendas no Sul, Sudeste e Nordeste do país nos próximos dias, o ex-governador e candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, sinalizou que não deve retornar a Goiás para compromissos de campanha eleitoral antes do final do primeiro turno. Como mostrou o Giro, integrantes da base governista pretendiam aproveitar a presença do presidenciável em Goiás neste fim de semana para pedir a maior participação nas campanhas locais, entre outras razões, para evitar o avanço do bolsonarismo.\nA informação foi confirmada pelo próprio Caiado em entrevista coletiva neste domingo (6), no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia (Região Metropolitana). Em ato de campanha ao lado do governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição, e da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), candidata ao Senado, Caiado visitou a feira do Setor Garavelo pela manhã.