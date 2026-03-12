O governador Ronaldo Caiado (PSD) afirmou ter recebido com “tranquilidade” os números da última rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11), sobre o cenário da eleição para a Presidência da República. O pré-candidato avaliou que o resultado, com polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança das intenções de voto, reflete ainda o debate sobre os atos de 8 de janeiro de 2023 e que o cenário sofrerá mudanças com o efetivo início da campanha eleitoral.\n“Recebi com muita tranquilidade, até porque ainda não estou jogando o jogo. Eu ainda estou no banco de reserva. Na hora que eu entrar em campo as coisas vão ser diferentes. Aí vai ter o debate”, avaliou.\nO goiano acredita que existe perspectiva de crescimento da própria eventual candidatura a partir da comparação entre perfis e realizações de cada postulante. “Aí sim, o cidadão vai saber que eu tenho estatura moral, tenho conteúdo para poder debater e eu vou tirar a discussão do 8 de janeiro”, defendeu.