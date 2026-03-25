O governador goiano disse que "não tem ninguém no Brasil com mais vontade de ser candidato a presidente" do que ele.(Diomício Gomes/ O Popular)\nO governador Ronaldo Caiado disse nesta quarta-feira (25) que o PSD anunciará o candidato à Presidência da República pelo partido na segunda-feira (30), mas reforçou sinais de que é o escolhido da sigla. Caiado afirmou que não atropela etapas e aguardará a conversa do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nesta quarta, e reunião do conselho político da sigla no domingo.\n"Eu guardo sempre esse gesto da humildade. Calma. Tem duas coisas em que não se deve avançar o sinal. Primeiro é se declarar eleito antes de abrir as urnas. Segundo se declarar candidato sem ter a voz do presidente do partido. São cautelas que a vida nos ensina", afirmou.