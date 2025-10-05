O governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado (UB), afirmou, neste domingo (5), que as declarações do senador Ciro Nogueira (PP-PI), em entrevista ao jornal O Globo, demonstram “ansiedade vergonhosa” para “se colocar como candidato a vice-presidente” na chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na eleição de 2026.\nUB e PP formalizaram federação (União Progressista) em agosto e no mês passado anunciaram juntos o desembarque do governo Lula (PT).\nCaiado disse que Nogueira tenta se colocar como porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o senador já “jurou amor eterno ao Lula”.\nNa entrevista, ao ser questionado se Bolsonaro está demorando para definir o candidato da direita, Nogueira disse que, na sua visão, o ex-presidente já se decidiu e defendeu que o anúncio seja feito em janeiro de 2026. “Se fosse hoje, vejo dois candidatos viáveis: Tarcísio e Ratinho Júnior (governador do Paraná, do PSD)”, disse o senador ao jornal carioca.