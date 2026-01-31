O governador Ronaldo Caiado (PSD) rejeitou nesta sexta-feira (30) a possibilidade de que a escolha do nome para a candidatura a vice na aliança a ser encabeçada por Daniel Vilela (MDB) seja tomada em data próxima ao prazo final para filiação de candidatos para a eleição estadual, que termina no dia 4 de abril. Depois de puxar as rédeas do processo de definição do companheiro de chapa do atual vice-governador, Caiado definiu que a conclusão só será encontrada no período próximo às convenções partidárias.\n“Nós não temos discussão de vice. A discussão de vice deverá acontecer lá pelo mês de junho ou julho. Mais ou menos na convenção”, afirmou o governador. O período para a realização das convenções neste ano será aberto em 20 de julho e encerrado em 5 de agosto, dois meses antes da votação em primeiro turno, no dia 4 de outubro.