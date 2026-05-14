O pré-candidato do PSD à Presidência e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado disse que o senador Flávio Bolsonaro (PL) “deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master” após a divulgação de conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, reveladas nesta quarta-feira (13) pelo site The Intercept. “Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população. O Brasil vive um momento em que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, empresas e interesses privados”, reforçou o goiano.\nJá o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, classificou como “imperdoável” a negociação do senador do PL . Em vídeo publicado em suas redes sociais, Zema afirmou que se trata de “um tapa na cara dos brasileiros de bem”. “Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável”, disse o pré-candidato.