O governador Ronaldo Caiado (PSD) disse ter sido pego de surpresa com o anúncio da filiação da advogada Ana Paula Rezende, filha do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), ao Partido Liberal (PL) nesta sexta-feira (20) e o lançamento de sua pré-candidatura a vice-governadora na chapa do senador Wilder Morais (PL).\nCaiado afirmou que, segundo "sinalizações" que recebeu ao longo do dia, a decisão de Ana Paula teria motivação “empresarial” e “não política”. “O que me sinalizaram é que foi muito mais uma decisão empresarial - dentro daquilo que chegou até a mim como informação, ou seja, um acordo empresarial do esposo (de Ana Paula) com o Wilder, nessa parte de condomínios, essa área de ampliação dessas áreas de condomínio e tudo isso”, disse o governador.\nA fala foi feita em entrevista coletiva no início da noite desta sexta-feira (20), no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), após a posse da desembargadora Laura Maria Ferreira Bueno. O governador disse também que era “inimaginável” pensar que uma pessoa “do histórico dela venha a denegrir a imagem do seu próprio pai” ao ir para o PL, partido que, nas palavras de Caiado, “dizia que não podia aceitar o Daniel (Vilela, vice-governador), porque ele é do MDB e o MDB é ligado ao PT”.