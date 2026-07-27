O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado voltou a fazer críticas à polarização e a se posicionar como opção de terceira via, durante a convenção nacional do PSD, realizada neste domingo (26). No evento, o partido confirmou a candidatura do goiano à Presidência da República, com o dirigente da sigla, Gilberto Kassab, na vice. O encontro foi realizado em São Paulo.\nDurante o pronunciamento no ato, Caiado chamou o senador Flávio Bolsonaro (PL) de “Kinder Ovo, com uma surpresinha todo dia”. A fala do goiano faz referência a desgastes que Flávio sofreu nos últimos meses, como o embate com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o envolvimento com o banco Master.\nQuanto a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Caiado criticou as gestões petistas, novamente indicando ligações com “bandidos”, a falta de combate a facções criminosas e argumentou que o partido não conseguiu alcançar os resultados prometidos. “Um país como o Brasil que a proposta deles é acabar com a fome e até hoje… Tem 30 anos que eles falam a mesma coisa e nunca fizeram”, disse. Lula foi eleito pela primeira vez em 2002 e está em seu terceiro mandato. Dilma Rousseff (PT) teve dois mandatos de presidente.