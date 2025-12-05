O governador Ronaldo Caiado (UB) disse, nesta sexta-feira (5), que mantém a pré-candidatura à Presidência da República mesmo após o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciar que entrará na disputa do ano que vem. Flavio disse ter sido escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como candidato do grupo.\nÉ uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com sua família, e cabe a todos nós respeitá-la. Ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros”, afirmou Caiado.\nApós oito meses do lançamento de sua pré-candidatura, o governador ainda tem enfrentado dificuldades para viabilizar o seu projeto. Para aliados ouvidos pelo repórter do O POPULAR, Rubens Salomão, além do alto nível de desconhecimento e baixa intenção de votos, a falta de apoio político na federação União Progressista e entre partidos de direita se intensificou, desde o evento isolado da cúpula nacional, realizado em 4 de abril, em Salvador (BA).