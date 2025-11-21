O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), afirmou que os gastos do estado “estão todos sob controle”. “Não tem nenhum desequilíbrio. O estado está redondo e dentro do seu equilíbrio fiscal. Tanto é que nós somos Capag B+”, disse Caiado, após ser questionado sobre as mudanças nos dados orçamentários estaduais.\nO governador afirmou que não existe “inquietação” e citou atos recentes, como repasse de R$ 3,8 bilhões ao governo federal no processo de adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) e avanço de mais de 140% nas obras executadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A declaração foi feita na quarta-feira (19), durante o II Prêmio Zé Gotinha do Cerrado.\nNa terça-feira (18), a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou projeto de lei do Executivo com alterações nas leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) de 2025 e 2026. Na norma deste ano, o resultado primário, inicialmente projetado em superávit de R$ 694,9 milhões, foi revisto para déficit de R$ 4,96 bilhões.