O governador Ronaldo Caiado (UB) negou nesta quarta-feira (05) que usará a conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para pedir apoio à própria pré-candidatura presidencial e avaliou o processo de busca por uma reaproximação. A defesa de Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber a visita do governador, em encontro que deve ocorrer no condomínio onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, no Jardim Botânico, em Brasília (DF).\nApesar de ser anterior à megaoperação contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, a articulação para o encontro com o ex-presidente ocorre em meio à retomada de Caiado de um discurso de extrema-direita. O goiano tem apostado ainda mais na defesa por atuação enérgica nas pautas de segurança pública, além da intensificação das críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).