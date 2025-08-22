A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quinta-feira (21), mostra que o governador de Goiás e pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado (UB), conseguiu se tornar mais conhecido nacionalmente nos últimos meses. No entanto, sua rejeição também cresceu.\nDe acordo com o levantamento, 54% afirmam que não conhecem Caiado. Em maio, eram 62%, ou seja, houve queda de 8 pontos porcentuais. Por outro lado, o porcentual de daqueles que afirmam que conhecem o goiano, mas não votariam nele aumentou de 25% para 33%, 8 pontos. Os entrevistados que conhecem Caiado e votariam nele são 13%, mesmo número registrado em maio.\nEm nota, o governador afirmou que a pesquisa “mostra muito mais a falta de conhecimento do meu nome em nível nacional do que qualquer outra coisa”. “Esse processo é natural e avança de forma gradual, acelerando de verdade apenas no ano da eleição. Estou tranquilo e sigo focado no meu trabalho, porque acredito no meu projeto para o Brasil”, disse Caiado.