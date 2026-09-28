Depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter assinado medida provisória para vetar os jogos de aposta online (bets) em todo o País, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República, disse que a ação do governo federal foi feita de forma “oportunista”, mediante a proximidade do primeiro turno das eleições.\nAlém de criticar a medida e culpar o PT pela liberação dos jogos de aposta online, o goiano aproveitou a oportunidade para reforçar seu posicionamento contrário às bets e destacar que seu plano de governo presidencial já previa ações voltadas para a área, buscando se diferenciar do adversário. “Sou o único candidato a presidente que tenho no meu plano de governo proposta contra isso. Não sou oportunista. Está no meu plano de governo. Quando (fui) senador da República derrubei o projeto de lei de que iria instalar jogos no Brasil. E no Estado de Goiás não tem nem loteria esportiva”, afirmou Caiado.