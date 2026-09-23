O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) buscou justificar nesta terça-feira (22) a ampliação de sua presença em atos das campanhas em Goiás do governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), e da ex-primeira-dama do estado, Gracinha Caiado (UB), que busca cadeira no Senado. O presidenciável alegou que busca utilizar os próximos dias para “mostrar o estado” e os resultados da gestão desde 2019 para o eleitorado brasileiro, como estratégia para reta final da corrida ao Palácio do Planalto.\n“Eu vim para Goiás para poder mostrar para o Brasil, aqui, o que uma boa gestão consolida um estado, alavanca, melhora a qualidade de vida e fez com que a economia de Goiás fosse o dobro da economia brasileira em termos de avanço. E é isso que eu quero mostrar nesses últimos dias”, afirmou Caiado, em entrevista coletiva antes de carreata em Morrinhos.