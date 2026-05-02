O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta sexta-feira (1º) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “está derrotado” nas eleições presidenciais depois dos dois reveses históricos sofridos pelo petista na semana passada no Congresso Nacional, com a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria.\n“O Lula vai perder a eleição no segundo turno. Eu falo isso em todos os lugares do Brasil. O Lula vai ser batido no segundo turno. (...) Ganhar do Lula, para mim, além da derrota do Messias, da dosimetria, tudo isso já está prefixado. O Lula está derrotado”, reforçou.\nAlém disso, o goiano aproveitou ainda para voltar a insinuar a falta de experiência administrativa do senador Flávio Bolsonaro (PL). “Agora, saber quem vai governar é que é a interrogação. Tem que ser realmente quem tenha condições de poder sentar naquela cadeira da Presidência e não decepcionar o povo brasileiro mais. Esse aqui é o fato determinante para a próxima eleição”, disse Caiado