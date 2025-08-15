O governador Ronaldo Caiado garante que o União Brasil (UB) vai anunciar a saída de filiados de cargos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira (19), na convenção do partido para oficializar a federação com o Progressistas, fechada em abril. A pauta da convenção extraordinária conjunta com o PP, que ocorrerá em Brasília, prevê apenas votação da federação e de seu estatuto, mas Caiado afirma que há acerto para inclusão do desembarque da gestão petista.\n“Já está decidido. Vai ter votação, lógico. Vai ser constituída a federação, depois vai ser colocada na pauta esta votação, e vai sair todo mundo que é filiado”, afirmou o governador ao POPULAR, após evento no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, nesta quinta-feira (14). A saída do governo é reivindicação antiga de Caiado, que trabalha a pré-candidatura à Presidência da República em oposição a Lula.