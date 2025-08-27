O governador Ronaldo Caiado (UB) garantiu nesta terça-feira (26) total esforço para a estruturação da candidatura do vice-governador Daniel Vilela (MDB) ao governo em 2026 e usou o próprio exemplo para incitar integrantes da base aliada a fazerem o mesmo. O chefe do Executivo recebeu deputados estaduais para café da manhã, no Palácio das Esmeraldas, e concordou com as sugestões de parlamentares para que haja maior coesão do grupo.\nO principal motivo da reunião foi a apresentação de detalhes do programa “Goiás do Crescimento”, que executa investimentos indicados exclusivamente por 31 deputados aliados em municípios goianos. O encontro, no entanto, manteve tom político focado na próxima eleição e se tornou a primeira reunião focada na busca pela transferência da atual base governista para o futuro projeto eleitoral de Daniel Vilela.