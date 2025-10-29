Governador Ronaldo Caiado (Wildes Barbosa)\nO governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou que viajará ao Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30), ao lado de uma comitiva de chefes estaduais, para manifestar apoio a Cláudio Castro (PL) após a megaoperação policial contra a facção Comando Vermelho (CV). A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) confirmou que quatro goianos foragidos da Justiça estão entre os 119 mortos.\nConforme a assessoria do governo goiano, a articulação para o apoio foi feita pelo próprio Caiado durante uma videoconferência realizada nesta quarta-feira (29) com os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Jorginho Mello (SC) e Mauro Mendes (MT). Outros estadistas também estão convidados a participar, segundo Caiado.\nAo POPULAR, a SSP disse que determinou a permanência das tropas de Operações Especiais das Polícias Militar e Civil (BOPE e GT3) “em condição de pronto emprego, para eventual acionamento em apoio às Forças de Segurança fluminenses” (veja a nota completa no final da matéria).