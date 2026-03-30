A direção nacional do PSD confirmou nesta segunda-feira (30) a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência da República, depois da desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e da opção pelo goiano em detrimento do pleito do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O anúncio foi oficializado pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, durante coletiva de imprensa em São Paulo, na sede do partido.\nO evento também marcou a primeira apresentação do discurso de Caiado como nome do partido para a disputa, que já tem definidos os nomes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL). O governador pregou o combate à polarização e rejeitou que seja “radical”, apesar dos posicionamentos históricos na direita brasileira.