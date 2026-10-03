Os candidatos a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) e ao governo de Goiás Daniel Vilela (MDB) iniciaram o último dia de campanha do primeiro turno com caminhada em Goiânia. O ato deste sábado (3) começou na praça Coronel Joaquim Lúcio Tavares, em Campinas, passou pelo Centro (via Avenida Anhanguera) e terminou na Praça Botafogo, no setor Leste Vila Nova, em percurso de cerca de 5 quilômetros.\nTambém participaram o candidato a vice, Luiz do Carmo (PSD), os candidatos ao Senado pela base Dr. Zacharias Calil (MDB), Gracinha Caiado (UB) e Vanderlan Cardoso (PSD), além de candidatos a deputado federal e estadual.\nDurante o evento, Caiado negou que tenha recebido pedido para apoiar Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da disputa para Presidência. “Não teve essa palavra dele nesse sentido a mim. Até porque todas as pessoas me respeitam, sabem da minha trajetória de vida”, disse Caiado.