O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República, foi diagnosticado com pneumonia após ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o boletim médico, inicialmente, Caiado apresentava quadro clínico compatível com faringite aguda, mas exames apontaram pneumonia e o tratamento foi ajustado.\nNa avaliação inicial, o paciente apresentava quadro clínico compatível com faringite aguda, tendo sido indicada internação para tratamento e acompanhamento médico. Foi realizada tomografia de tórax, que confirmou o diagnóstico de pneumonia. Diante desse achado, o diagnóstico foi atualizado e o tratamento, ajustado. O paciente encontra-se clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresentando boa evolução clínica”, diz o boletim assinado pela médica Ludhmila Abrahão Hajjar.