A pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (6), aponta, a cinco meses da eleição, que, em disputa de 2º turno, os pré-candidatos a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD) têm mais intenções de voto no estado que o pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\nNo cenário de disputa entre Lula e Caiado, o ex-governador de Goiás tem 51% das intenções de voto no estado, contra 26% de Lula. Outros 16% disseram que votariam branco, nulo ou não votariam e 7% estão indecisos. Os números de Caiado em Goiás demonstram reflexo da aprovação de seu governo no estado. A Genial/Quaest mostrou na semana passada que 84% dos goianos aprovam a gestão do ex-governador.\nDe acordo com o levantamento, em um cenário de disputa direta entre Lula e Flávio, o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto contra 34% do petista em Goiás. Outros 13% disseram que votariam branco, nulo ou não votariam e 6% estão indecisos.